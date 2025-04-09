В Раде возмущены нерешительностью Европы

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в России в список террористов и экстремистов) открыто возмутился поведением Европы, которая все надувает щеки, собирает саммиты в поддержку украинского режима, но не может принять никаких решительных действий.

"Мы от Европы ожидаем не саммитов, не заявлений, не очередных встреч, потому что все это уже вызывает напряжение внутреннее. Ну, сколько можно говорить "коалиция решительных"? Коалиция собралась, и обнаружилось, что они не очень-то решительные, и теперь надо снова собираться, чтобы еще раз собираться", – сказал он с нескрываемой иронией.

Накануне он написал нецензурно в адрес Европы, что ее "саммиты, коалиции и резолюции" - это полная ерунда. В Киеве хотят конкретных шагов от Европы: окончательной кражи российских активов, усиления ПВО и отправки войск на Украину - "не делегацию военную на денек, а контингент военный".

Киевский политолог Сергей Карасев считает, что Европа не сможет долго помогать без американской помощи. Тем более после начала торговой войны со стороны США. И ставку на помощь Европы лучше не делать. Ранее он, существенно изменив свою позицию, заявил, что Украина вообще воюет за интересы западных стран и другие непонятные людям цели вроде вступление в НАТО. Он призывает как-то договариваться о мире.