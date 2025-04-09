Китай повысил ввозные пошлины на товары из США до 84%

Торговая война между США и Китаем выходит на новый уровень, который грозит полным прекращением экспорта и импорта между двумя ведущими экономиками мира.

Накануне стало известно, что общее повышение ввозных пошлин для китайских товаров в США в итоге составит 104% от их стоимости. Президент Америки Дональд Трамп назвал это повышение ответным.

Китай не стал медлить: власти КНР сегодня сообщили, что увеличат ввозные пошлины на товары из США с 34% до 84%.

Ранее администрация США заявляла, что многие государства, в отношении которых были введены пошлины, уже сообщили о готовности сесть за стол переговоров, чтобы взаимно снизить тарифы на экспорт товаров. Но Китай, по крайней мере – по официальной информации, не относится к числу таких стран.