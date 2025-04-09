ЦБ не считает просрочку россиян по ипотеке критичной

Центральный банк России не видит "пузыря" на рынке ипотечного кредитования и не считает существующую просрочку по ипотечным кредитам критичной.

"На рынке нет пузыря и он не появится в обозримом будущем. Существующая просрочка – задержки по оплате кредита на 30 дней. Но очень часто люди возвращаются к регулярному графику. Просрочка на 90 дней немного выросла, но она составляет менее 1% ипотечного кредитного портфеля. Ее допускают чаще те, кто брал ипотеку в период ажиотажного спроса в конце 2023 – начале 2024 гг. Около 80% тех, кто воспользовался кредитными каникулами, возвращаются к регулярным платежам", - рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.