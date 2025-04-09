09 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Госдума экстренно приняла закон о переподготовке учителей

Сразу во втором и третьем чтениях Госдума приняла законопроект о переподготовке учителей и преподавателей.
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Он был внесен 11 февраля и менее чем через два месяца уже стал законом. Отныне дополнительное профобразование по основным общеобразовательным программам можно будет получить только в государственных и муниципальных образовательных организациях. Иными словами, переподготовка учителей в частных конторах исключается.

Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон направлен на повышение качества образования за счет исключения формального подхода к вопросу переподготовки педагогических кадров. Сегодня он написал, что в 2023 году услуги по переобучению педагогических работников осуществляли почти 7 тысяч организаций. В дистанционной форме было организовано 155 тысяч курсов переподготовки и почти 40 тысяч программ повышения квалификации. Это больше половины от общего объема. Открыто рекламируется возможность получения онлайн практически любых дипломов. Этому положен конец.

Обратной силы закон не имеет, то есть новые нормы не распространятся на тех, кто уже получил свидетельство о повышении квалификации. Впрочем, оно действительно лишь три года.

Хотя закон направлен на повышение качества образования, оно явно страдает не только от липовой переподготовки, а от того, что многие учителя из-за мизерной зарплаты и огромной нехватки кадров в школах вынуждены работать на полторы-две ставки. Эта проблема постоянно озвучивается региональными властями, но все остается по-прежнему.

Теги: учителя, переподготовка, диплом


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