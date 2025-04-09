ЦБ не готов вводить страховки ответственности для водителей электросамокатов

Центральный банк России пока не готов одобрить новый вид страхования – курьеров на электровелосипедах и пользователей кикшеринга.

"Тема очень болезненная, мы готовы работать оперативнее. Но надо решить ряд вопросов. Проблема не ограничивается курьерами, решение должно быть комплексным. Пострадавший должен получить возмещение вне зависимости от того, курьер за рулем или нет. Второй вопрос – как идентифицировать виновного. Сейчас не все самокаты номерные. Третье – самое важное – страхование является возмещением уже существующего ущерба, а нам надо работать над тем, чтобы в целом ущерба не было", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.