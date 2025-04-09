Стали известны правила получения маркировки " А⁺" для каналов в Telegram

Депутат Госдумы Антон Горелкин порадовался, что в Telegram "начала действовать система маркировки каналов, владельцы которых прошли регистрацию в Роскомнадзоре".

"Для получения отметки А⁺ нужно воспользоваться ботом @Trustchannelbot. Инструкция понятная, весь процесс занимает несколько минут, и в результате отметка появляется слева от названия канала. Теперь у пользователей Telegram появилась возможность быстро и наглядно убедиться, какие каналы можно репостить, а у рекламодателей – где размещаться. Думаю, со временем эта отметка станет еще и понятным маркером ответственного отношения автора канала к своему контенту", - заявил представитель "Единой России" (кстати, примечательно, что Горелкин для своих подписчиков оставил один-единственный вариант смайла-реакции – "огонёк". В посте про маркировку у него 25 тыс. просмотров и только 144 "огонька").

Однако далеко не все блогеры радуются нововведению. Так, админы популярного канала "Антиглянец" пишут: "Что нужно для получения отметки А+ от Роскомнадзора. Как будто too much. Еще бота в админы добавлять".

Действительно, предлагается подать заявку на получение маркировки на Госуслугах, потом добавить сторонний бот и наделить его правами администратора или владельца, передать ему номера телефонов администрации – еще и так, чтобы они совпадали с теми, что зарегистрированы на Госуслугах. Другими словами, речь идет о полной потере анонимности для администрации канала.