Сергей Прокопьев предложил создать в Екатеринбурге аллею космонавтов

Аллея космонавтов или конструктов может появиться в Екатеринбурге. С таким предложением выступил космонавт Сергей Прокопьев на встрече с журналистами.

Как передают его слова ЕАН, такое название можно было бы дать аллее возле НПО "Автоматики". Это могло бы привлечь детей, гуляющих по ней, в космическую отрасль. Прокопьев отметил важность каждого из тысяч специалистов, работающих над развитием космической отрасли, а также необходимость доносить до детей, что космонавт - это только вершина айсберга.

Сергей Прокопьев родом из Екатеринбурга и в прошлом году даже озвучил станции городского метро в "космическом составе". Также в 2024 году ко Дню космонавтики, глава государства Владимир Путин присвоил Сергею Прокопьеву орден Гагарина.