Губернатор Тюменской области стал главным единороссом региона

В Тюмени прошла партийная конференция "Единой России". Новым секретарем Тюменского регионального отделения партии стал губернатор области Александр Моор.

После голосования он обратился к однопартийцам и обозначил главные направления работы партии в регионе. Среди них – поддержка участников спецоперации и их семей. В следующем году партии "Единая Россия" исполнится 25 лет.

"Все это время мы отвечаем на запросы жителей, и делаем это, несмотря на все вызовы. Нужно не снижать темпы работы и с полной ответственностью отнестись к поставленным задачам", - цитирует Моора пресс-служба реготделения партии.