Соседи жаловались на экскременты. В Нягани из квартиры изъяли 32 собаки

В Нягани у недобросовестных владельцев по решению суда изъяты 32 собаки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Животных поместили в приют. В настоящий момент они прошли сортировку по двум вольерам и помещены в карантин. Далее их обработают от глистов, чипируют и вакцинируют. Затем взрослые особи пройдут стерилизацию и кастрацию.

Животных держали в квартире семь лет. Зоозащитники сообщают, что хозяин их не выгуливал и избивал. Некоторые животные погибали - их тела просто выбрасывали в пакете. Соседи жаловались на то, что из квартиры к ним стекают экскременты.

По решению Няганского городского суда, собственника квартиры обязали привести жилое помещение в надлежащее состояние.

Если ситуации повторится и собственник вновь начнет собирать животных с улицы и размещать их в квартире, нарушая при этом права и законные интересы соседей, то в его адрес будет направлено предупреждение о недопустимости таких действий.

Неисполнение предупреждения может повлечь подачу к собственнику иска о продаже его квартиры с публичных торгов.