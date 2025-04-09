09 Апреля 2025
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Банка России

Мы в самой сложной части пути по снижению инфляции - Набиуллина

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила с годовым отчетом в Госдуме. Она начала свой доклад с того, что обозначила "многое плохое, что не случилось": "Когда в прошлом году вводили блокирующие санкции, рассчитывали на серьезную дестабилизацию нашей финансовой системы. Но этого не произошло. В конце года были введены санкции на внешнюю торговлю – в отношении около полусотни наших банков. Да, было сложно, но это не привело к остановке трансграничных платежей".

Также Набиуллина заявила:

- С 2022 года звучат опасения, что повышение ключевой ставки подорвет экономику, но до сих пор этого не произошло.

- Наши прогнозы предполагают, что рост экономики в этом году продолжится, пусть и несколько более медленным темпом.

- В ноябре-декабре инфляция была вблизи 14%. В январе – ниже 11%, в феврале уже ниже 8%.

- К снижению ключевой ставки мы будем подходить аккуратно и осторожно. В прошлом году после замедления инфляция во второй части года снова стала поднимать голову. Мы должны убедиться, что этого не будет и в текущем году.

- Происходят тектонические изменения в мировой экономике – новый значительный риск, никто не знает, куда он приведет.

- Рост цен на новое жилье в 2024 году был близок к 10%. В последний квартал года рост цен снизился в полтора раза. Сейчас ставки на ипотеку высокие, но продажи жилья остаются на приемлемом уровне, хотя масштабы запуска новых проектов сократились.

- Инвестиции вышли на максимум в начале 2024 года и за год составили около одной пятой части ВВП 0 такого не было с середины нулевых. Инвестиции остаются высокими, потому что высокими остаются прибыли компаний. Прибыль второй год подряд держится выше 30 трлн руб.

- Российский экспорт за три года снизился примерно 14%, импорт остался на прежнем уровне. В этих условиях без высокой ключевой ставки рубль оказался бы слабее, чем сейчас.

- Мы находимся в самой сложной части пути по снижению инфляции. Но в начало следующего года, я надеюсь, мы войдем с инфляцией в районе целевых 4%.

Теги: эльвира набиуллина, ключевая ставка, цб, инфляция


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