«Поезд Победы» в Астрахани посетили более 4700 жителей региона

7 апреля в Астрахань прибыл «Поезд Победы» — передвижная выставка о Великой Отечественной войне, размещенная в железнодорожном составе. В Астраханской области музей был размещен в третий раз. Экспозиция работала в регионе два дня, а сегодня поезд уже открыт для посетителей в Волгограде.

«Поезд Победы» в Астрахани посетили более 4700 человек.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин также осмотрел тематические вагоны, где воссозданы сцены Великой Отечественной войны.

«Поезд Победы» — это не только о прошлом. Он напоминает о наших бойцах, которые на передовой снова противостоят нацизму. Проект учит нас ценить мир, беречь страну и, конечно, помнить своих героев», — подчеркнул глава Астраханской области.

В десяти вагонах передвижного музея представлена хронология событий — от трагедии первых дней Великой Отечественной войны до триумфа 1945 года, раскрывая тяжесть потерь, испытаний и героизм народа на пути к Победе.