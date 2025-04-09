Дарья Донцова приедет в Екатеринбург на фестиваль "Красная строка"

Хедлайнером международного книжного фестиваля "Красная строка" в Екатеринбурге станет писательница Дарья Донцова. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Дарья Донцова является одной из самых издаваемых писательниц в России, рекордсменом Книги рекордов России, четырнадцатикратным обладателем звания "Писатель года" по версии ВЦИОМ, лауреатом премий "Книга года", "Бестселлер года", "Имя года", "Автор года" и обладателем книжного "Оскара".

Из-под ее пера вышло более 275 детективов, общий тираж которых достиг 200 млн экземпляров. Некоторые из них даже получили экранизации в виде сериалов: "Даша Васильева", "Евлампия Романова", "Виола Тараканова" и другие.

"Красная строка" пройдет в Екатеринбурге 22-24 августа и соберет в одном месте много известных авторов и поклонников литературы. Организаторы запланировали презентации, автограф-сессии, дискуссии и многое другое. Главной темой в этом году станет "Место силы".