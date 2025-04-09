Бывшего совладельца СМЗ просят приговорить к восьми годам лишения свободы

Бывшего совладельца "Соликамского магниевого завода" Игоря Пестрикова обвинение просит приговорить к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает "РБК-Пермь".

Суд над Пестриковым, проживающим во Франции, проходил заочно. Гособвинение просит оштрафовать его на 1,5 млн руб. Также обвинение предложило запретить ему руководить коммерческими организациями в течение двух лет и десяти месяцев

Игорь Пестриков обвиняется в организации растраты 251,5 млн руб. средств СМЗ, а также покушении на хищение 2,5 млрд руб. средств предприятия. По версии следствия, деньги были похищены под видом займа на 250 млн руб., которые Пестриков получил будучи еще акционером завода, при этом возвращать он их не собирался. Также он якобы пытался продать СМЗ за 2,5 млрд руб. свою долю в "Фин-Проект", которое управляет Ловозерским ГОК, основного поставщика Соликамского магниевого завода.

Ранее по обвинению в растрате на 251,5 млн руб. был осужден бывший гендиректор "Соликамский магниевый завод" Артур Уртаев. Он был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Сам Игорь Пестриков от следствия скрылся и был объявлен в межгосударственный розыск. По данным правоохранительных органов, он находится во Франции.