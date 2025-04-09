Игорь Бабушкин проконтролировал ход работ на площадке установки стелы "Астрахань - город трудовой доблести"

К 80-летию Великой Победы в Астрахани установят стелу «Город трудовой доблести». Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

На территории будущего памятника уже проложены все коммуникации, установлены металлические каркасы, подготовлено основание под тротуарную плитку.

В ближайшее время специалисты приступят к озеленению и установке освещения.

Накануне ход работ на площадке проверил губернатор Игорь Бабушкин совместно с сенатором Совета Федерации ФС РФ Андреем Деркачем.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» Астрахани присвоено Указом Президента России Владимира Путина в ноябре 2022 года. В годы Великой Отечественной войны жители региона поставляли на фронт продукты питания, снаряды, горючие материалы. Было развёрнуто около 90 госпиталей. Свой вклад в разгром фашизма самоотверженно вносили все, от мала до велика.

"Мы обязаны увековечить их подвиг!", - подчеркнул Игорь Бабушкин.