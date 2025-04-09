Игорь Седов помог решить вопрос астраханки-матери погибшего на СВО бойца

"В этом году принимал участие в патриотическом мероприятии, где состоялось вручение государственных наград, присвоенных посмертно воинам СВО", - сообщил в своем телеграмм-канале председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов.

Спикер астраханской Думы пояснил, что на мероприятии он познакомился с Ириной Николаевной Нестеровой. Ее сын Александр Сергеевич Нестеров героически погиб на полях СВО.

"Выяснилось, что она проживает в частном секторе возле ерика Солянка. Ирина Николаевна пригласила меня на встречу. Она и её соседи обеспокоены большим количеством сухого камыша на берегу водоёма. В любой момент он может загореться, а рядом находятся жилые дома и иные постройки граждан. Данный участок поставили в план мероприятий по скосу травы и сухостоя. В ближайшее время приступят к работе", - сообщил Игорь Седов.