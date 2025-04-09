Свердловчанам пообещали два дня сильных дождей и мокрого снега

На Среднем Урале прогнозируется непогода. В МЧС выступили с предупреждением.

По данным синоптиков, 10 апреля и ночью 11 апреля местами в Свердловской области ожидаются осадки в виде сильных дождей и мокрого снега. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, это может вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам нужно быть предельно внимательными. Лучше по возможности отказаться от дальних поездок.

Свердловчан просят на время непогоды ограничить работы на открытом воздухе и на высоте, а также пока воздержаться от туристических походов.

Ранее синоптики дали свой прогноз на апрель в Свердловской области. По данным метеорологов, весна вернется к уральской норме.