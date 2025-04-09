Свердловская РЭК раздумывает над ценами за проезд по платным трассам

Платных трасс в Свердловской области еще нет, но цены за проезд уже сформированы. Соответствующий проект постановления, где представлены возможные расценки, подготовила Региональная энергетическая комиссия.

Согласно документу, платные дороги будут разделены на два типа: те, что были построены и реконструированы в рамках концессионного соглашения и все остальные. В первом случае, проезд на мотоцикле и автомобиле обойдется водителю в 17,3 рубля на км. Небольшой грузовик - 26,2 рубля, грузовик с прицепом высотой больше 2,6 м. - 34,6 рубля, а для фур с таким же прицепом - 55,5 рубля за 1 км.

По остальным дорогам цены значительно ниже. Так, проезд для автомобилей и мотоциклов оценивается в 8,4 рубля за 1 км, автобус и небольшой грузовик - 12,6 рубля, грузовик с прицепом выше 2,6 м. - 16,8 рубля, а для фур с прицепом 26,2 рубля.

Документ еще не принят и ожидает антикоррупционную экспертизу.