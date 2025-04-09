Экс-чиновнику Росморречфлота вменили взяточничество

Сотрудниками федеральной службы безопасности задержан бывший чиновник Росморречфлота. Ему вменяют получение взяток.

Заместитель начальника управления транспортной безопасности Росморречфлота в 2014-22 гг. получал взятки от учредителя коммерческой организации. Речь идёт как о деньгах, так и о недвижимости. В частности, в июле 2019 г. обвиняемый получил от коммерсанта два объекта недвижимости в Москве общей стоимостью 8,5 млн руб.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан и арестован, сообщает центр общественных связей ФСБ России.