В Тюмени подросток на велосипеде поджег фасад многоэтажки

В Тюмени подросток на велосипеде поджег фасад многоэтажки. По одной из версий, он мог это совершить по указке мошенников, сообщает Baza.

Днем 8 апреля к дому на улице Николая Федорова подъехал парень на велосипеде. Он оставил неизвестный предмет у фасада здания — и затем уехал в сторону перекрестка улиц Федорова и Широтной.

Через пару минут фасад дома начал гореть — прибывшим пожарным удалось быстро потушить огонь. По словам жителей дома, они ранее уже много раз видели этого парня — якобы школьник проживает в одном из соседних домов.

По данным пресс-службы УМВД по Тюменской области, сейчас юного поджигателя ищут. Вероятно, он мог поджечь дом по указанию мошенников.