09 Апреля 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Обвиняемый в сотрудничестве с СБУ уралец внезапно скончался после начала суда

Свердловский областной суд прекратил дело 47-летнего жителя Екатеринбурга Василия Раскова, обвиняемого в передаче военно-технических сведений СБУ. Мужчина внезапно скончался.
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Напомним, Раскова обвиняли в покушении на незаконное перемещение через границу иной военной техники и государственной измене. Сообщалось, что он был сторонником проукраинских взглядов и в сентябре 2022 года сам вышел на связь с СБУ. По заданиям украинской спецслужбы уралец собирал сведения военно-технического плана и информацию о военно-стратегических объектах на территории Свердловской области, которые передавал через WhatsApp.

Кроме этого, Василию Раскову вменялась попытка переправить через границу с Казахстаном две специализированные радиостанции. В итоге он был задержан сотрудниками ФСБ.

Свердловский областной суд начал рассматривать его дело в конце марта нынешнего года. Процесс был закрытым, а сегодня состоялось финальное заседание. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, уголовное преследование Раскова прекращено в связи со смертью подсудимого.

При каких обстоятельствах скончался уралец, в инстанции не уточняют.

Теги: облсуд, СБУ, дело, процесс, госизмена


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