Шок-цена: квадратный метр в московских элитных новостройках стоит теперь 2 миллиона рублей

Стоимость элитных новостроек в Москве за три месяца 2025 года выросла на 30% в годовом выражении, впервые превысив 2 млн руб. за 1 квадратный метр, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные компаний NF Group и "Intermark городская недвижимость".

При этом сделки в среднем совершаются по стоимости "чуть ниже": в районе 1,64 млн руб. за 1 кв. метр.

Эксперты отмечают, что в то же время годом ранее квартиры в элитных новых домах в Москве, наоборот, чуть дешевели и стоили в районе 1,5-1,6 млн руб. за 1 кв. метр.