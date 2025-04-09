Жильцов дома в Ростовской области эвакуировали из-за БПЛА, застрявшего в бельевых веревках

В Аксае (Ростовская область) из-за угрозы взрыва беспилотника, застрявшего на бельевых веревках, эвакуировали жильцов многоквартирного дома. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, БПЛА обнаружен в жилом доме по ул. Платова. Пострадавших и разрушений нет, но из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов.

На данный момент эвакуированы все проживающие в 48 квартирах дома. Развернут пункт временного размещения, написал губернатор в Telegram-канале.

Также Слюсарь сообщил, что из-за падения обломков БПЛА повреждена кровля в доме и гараже в Зернограде, а также крыша дома в Донецке.

Ранее Минобороны России сообщило о 158 сбитых ночью украинских беспилотниках. 29 из них сбиты над Ростовской областью.