Беспилотники атаковали военный аэродром в Оренбурге

БПЛА атаковали минувшей ночью Оренбург – город находится в 1200 км от ближайшей границы с Украиной.

"Сегодня силы ПВО РФ отразили атаку БПЛА самолетного типа на военный аэродром в Оренбургской области. Жертв и разрушений нет. Прошу не поддаваться панике, ситуация под контролем", - сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

По данным СМИ, звуки, похожие на взрывы, были слышны в разных районах города. О них сообщали из Степного, Южного, Центра, Восточного. У некоторых автомобилей сработали сигнализации.