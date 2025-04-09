09 Апреля 2025
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Фото: оргкомитет премии &quot;Серебряный Лучник&quot;

ТМК в пятый раз поддержала номинации национальной PR-премии "Серебряный Лучник"

Трубная металлургическая компания (ТМК) пятый год подряд выступила партнером национальной премии в области общественных связей "Серебряный Лучник". Компания поддержала номинации "Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные проекты" и "Коммуникации в сфере устойчивого развития: экология", а также стала стратегическим партнером конкурса студенческих команд "Лучник Будущее".

Как сообщает пресс-служба ТМК, в 2025 году статуэтки премии вручались в 18 номинациях, охватывающих широкий спектр профессиональных направлений — от корпоративных и цифровых коммуникаций до социальных и экологических инициатив. Экспертный совет и жюри премии из признанных лидеров отрасли выбрали лучшие работы, которые внесли значимый вклад в развитие общественных коммуникаций.

В номинации "Серебряного Лучника", посвященной социальным проектам, рассматриваются инициативы по информационному освещению и продвижению программ корпоративной социальной ответственности, направленных на взаимодействие с местными сообществами, социальными группами и общественными структурами, а также кампании в области инклюзии и этики. В номинации "Экология" представлены инициативы, поддерживающие корпоративные программы устойчивого развития в контексте окружающей среды.

Победителем первой номинации стал инклюзивный проект АНО "Креативные индустрии Урала" "Незримое кино", который объединил социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья и идею продвижения местной культуры. В рамках проекта авторы адаптируют для слабовидящих и незрячих фильмы уральских режиссеров, а в 2024 году организовали в Челябинской области всероссийский инклюзивный кинофестиваль. Во второй номинации победила коммуникационная кампания "Зеленые товары" как инструмент формирования привычек ответственного потребления бренда "Лемана ПРО".

На студенческий конкурс ТМК представила задачу по разработке программы коммуникаций в корпоративных медиа с целью продвижения деятельности компании по развитию промышленного туризма. Победителем стала команда "ЭХО" студентов четвертого курса Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого (СПбПУ).

Премия "Серебряный Лучник" учреждена в 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов России и Российской ассоциацией по связям с общественностью. В 2025 году в шорт-лист премии вошли более 100 проектов ведущих отечественных компаний и коммуникационный агентств. С 2020 года также проводится конкурс студенческих команд "Лучник Будущее", завоевавший популярность среди будущих специалистов коммуникационного рынка.

Теги: Трубная металлургическая компания, Серебряный Лучник, PR-премия


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