Ефремов свободен

Условно-досрочно освобождённый актёр Михаил Ефремов вышел на свободу. Он покинул колонию в Белгородской области и отправился к месту регистрации.

Адвокат артиста Юрий Падалко заявил, что Ефремов в ближайшее время будет лечиться, после чего вернётся к своей карьере, пишет РИА Новости.

8 июня 2020 г. Михаил Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, водитель которого погиб. Суд приговорил актера к восьми годам колонии. Позже наказание было снижено до семи с половиной лет. В марте 2025 г. он получил УДО. 8 апреля стало известно, что артист, возможно, намерен организовать в этот день фуршет заключённым перед выходом из колонии. Белгородское управление ФСИН опровергло эту информацию.