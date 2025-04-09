Масштабы огромны. Рада создала комиссию по преступным действиям ТЦК

Проблема преступных действий территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине достигла таких масштабов и такого возмущения в народе, что Рада таки создала временную следственную комиссию для выявления "нарушений" в ходе мобилизации. Так в украинском парламенте назвали избиения людей, вымогательства и прочие действия, о которых даже в украинских СМИ давно пишут. Об этом сообщил депутат Рады Руслан Горбенко.

Он признал, что решение принято из-за огромного количества жалоб людей. В отличие от других комиссий, эта комиссия будет иметь полномочия инициировать следственные действия и способствовать привлечению к ответственности.

Недавно украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец опубликовал список главных преступлений ТЦК при мобилизации. Он признал, что в 2025 году жестокость ТЦК усилилась, а с нею и преступные действия военкомов. Первым пунктом в списке указаны избиения граждан, когда толпа военкомов нападает на мужчин на улицах, в торговых центрах и т.д. На втором месте - провоцирование ДТП для задержания велосипедистов и мотоциклистов. Далее идут: лишение права на защиту, недопущение адвокатов к задержанным, препятствие в осуществлении законных прав; сокрытие информации о задержанных (фактически их похищают, словно бандиты), недопущение представителей омбудсмена; принуждение к подписанию документов; задержание без надлежащих оснований студентов, инвалидов и др.

Как заявил Лубинец, этот раздел вошел в отчет о нарушении прав человека на Украине, который он готов зачитать в Раде. Но его туда не приглашали.

Отлов и фактическое похищение украинских мужчин на улицах достигли таких масштабов, что в конце 2024 года Лубинец был вынужден опровергнуть своего же представителя в Киевской области, который заявил, что это почти искоренено.

В оборонном комитете Рады тоже возмущены продолжающимся беспределом. Депутат Соломия Бобровская заявила, что Рада еще весной 2024 года просила генштаб ВСУ прекратить все это, но ничего не изменилось. Депутат Рады Егор Чернев ранее заявил, что "террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации". Украинцы массово одобряют уклонение от нее, о чем свидетельствуют даже украинские опросы.