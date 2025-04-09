В Екатеринбурге в заваленную мусором квартиру пришлось заходить с приставами

В Екатеринбурге обнаружили очередную полностью заваленную мусором квартиру. В жилище удалось попасть только с помощью судебных приставов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, речь идет о доме по улице Боровая, 24 в уральской столице. Соседей одолел неприятный запах в подъезде, исходящий из квартиры. Выяснилось, что собственница с гражданским мужем не только не проводили элементарную уборку, но и нанесли мусор в свое жилище. В результате там развелись насекомые.

Соседи пожаловались управляющей компании. Та обратилась в суд, который вынес решение обязать владелицу квартиры очистить ее от мусора. Но собственница делать это отказалась, тогда к ней пришли судебные приставы.

Поначалу женщина отказывалась открывать дверь, но после предупреждения о привлечении к административной ответственности и принудительного исполнения решения суда все-таки открыла. Квартира была освобождена от хлама, после чего соседи, наконец, вздохнули с облегчением.

В Екатеринбурге это не первый подобный случай: прошлой осенью приставы попали в квартиру с горами мусора до потолка.