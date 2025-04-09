09 Апреля 2025
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Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге в заваленную мусором квартиру пришлось заходить с приставами

В Екатеринбурге обнаружили очередную полностью заваленную мусором квартиру. В жилище удалось попасть только с помощью судебных приставов.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, речь идет о доме по улице Боровая, 24 в уральской столице. Соседей одолел неприятный запах в подъезде, исходящий из квартиры. Выяснилось, что собственница с гражданским мужем не только не проводили элементарную уборку, но и нанесли мусор в свое жилище. В результате там развелись насекомые.

Квартира с мусором на улице Боровая в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Соседи пожаловались управляющей компании. Та обратилась в суд, который вынес решение обязать владелицу квартиры очистить ее от мусора. Но собственница делать это отказалась, тогда к ней пришли судебные приставы.

Квартира с мусором на улице Боровая в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области

Поначалу женщина отказывалась открывать дверь, но после предупреждения о привлечении к административной ответственности и принудительного исполнения решения суда все-таки открыла. Квартира была освобождена от хлама, после чего соседи, наконец, вздохнули с облегчением.

В Екатеринбурге это не первый подобный случай: прошлой осенью приставы попали в квартиру с горами мусора до потолка.

Теги: приставы, мусор, квартира, суд, Екатеринбург


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