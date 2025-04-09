09 Апреля 2025
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Фото: Олег Неустроев / пресс-служба Алексея Вихарева

Депутат Алексей Вихарев объединился с главой Ирбита для отправки гуманитарной помощи на СВО

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев помог со сбором и отправкой гуманитарной помощи из Ирбита на СВО. Для этого он объединился с главой Ирбита Николаем Юдиным, активистами ирбитского филиала своего Волонтерского центра, горожанами, местными предпринимателями и общественными организациями. Вместе они собрали 10-тонную фуру с медикаментами, одеждой, строительными инструментами, продуктами питания и транспортными средствами, которая направится в ЛДНР.

Отправка гуманитарной помощи на СВО из Ирбита от депутата Алексея Вихарева(2025)|Фото: Олег Неустроев / пресс-служба Алексея Вихарева

Отправка гуманитарной помощи на СВО из Ирбита от депутата Алексея Вихарева(2025)|Фото: Олег Неустроев / пресс-служба Алексея Вихарева

"В этой фуре находится все то, о чем нас просили ирбитские военные, выполняющие боевые задачи на СВО. Спасибо всем свердловчанам, активно помогающим в сборе гуманитарной помощи для наших ребят, вместе мы сила и точно победим!" — рассказал депутат.

Отправка гуманитарной помощи на СВО из Ирбита от депутата Алексея Вихарева(2025)|Фото: Олег Неустроев / пресс-служба Алексея Вихарева

Лично от Алексея Вихарева военные получат мотоцикл "Урал" — именно с его помощью бойцы вывозят раненых с поля боя, а также перевозят оружие и гуманитарные грузы. Накануне депутат отправил его в Ирбит, чтобы направить на СВО в составе фуры.

Отправка гуманитарной помощи на СВО из Ирбита от депутата Алексея Вихарева(2025)|Фото: Олег Неустроев / пресс-служба Алексея Вихарева

Отправка гуманитарной помощи на СВО из Ирбита от депутата Алексея Вихарева(2025)|Фото: Олег Неустроев / пресс-служба Алексея Вихарева

"Особая благодарность Алексею Вихареву за оплату аренды фуры, которая повезет собранный груз, и за наш легендарный мотоцикл "Урал". Он несомненно станет надежным помощником бойцам при выполнении боевых задач", — отметил Николай Юдин.

Отправка гуманитарной помощи на СВО из Ирбита от депутата Алексея Вихарева(2025)|Фото: Олег Неустроев / пресс-служба Алексея Вихарева

Отправка гуманитарной помощи на СВО из Ирбита от депутата Алексея Вихарева(2025)|Фото: Олег Неустроев / пресс-служба Алексея Вихарева

Отправка гуманитарной помощи на СВО из Ирбита от депутата Алексея Вихарева(2025)|Фото: Олег Неустроев / пресс-служба Алексея Вихарева

Напомним, что филиал Волонтерского центра Алексея Вихарева открылся в Ирбите в феврале 2025 года. За этот небольшой промежуток времени юристы, волонтеры и депутат помогли решить различные вопросы сотне горожан. Одним из главных направлений Центра является помощь бойцам СВО - Алексей Вихарев уже несколько раз закупал стройматериалы, запчасти для техники и многое другое для ирбитских военных.

Отправка гуманитарной помощи на СВО из Ирбита от депутата Алексея Вихарева(2025)|Фото: Олег Неустроев / пресс-служба Алексея Вихарева

Отправка гуманитарной помощи на СВО из Ирбита от депутата Алексея Вихарева(2025)|Фото: Олег Неустроев / пресс-служба Алексея Вихарева

Ранее Алексей Вихарев лично побывал в ДНР в составе "Добровольческого десанта", организованного Свердловским правительством, бизнесменами и самим депутатом. В донецком Тельманово — вместе со своими волонтерами, он организовал субботник с восстановлением памятника защитникам Родины мемориала танка ИС-3 и благоустройством братской могилы в селе Самсоново. Были проведены и мастер-классы для местных волонтеров. Там же Алексей Вихарев также встретился с военнослужащими из батальона "Урал-2", которым ранее совместно с региональным правительством направил фуру с гуманитарной помощью. Единоросс передал бойцам и жителям ДНР одежду, медикаменты, БПЛА.

За время проведения спецоперации депутат отправил на фронт десятки тонн гуманитарной помощи, боевое снаряжение, медикаменты, транспорт, средства защиты и многое другое, купленное на личные средства. В планах — продолжить поддержку бойцов и новых граждан страны.

Теги: Вихарев, Ирбит, СВО, гуманитарная помощь


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