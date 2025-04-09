В США сенаторы готовят двухпартийную резолюцию о запрете пошлин Трампа

Сенатор Рон Уайден, ведущий демократ в Финансовом комитете Сената США, объявил, что представит резолюцию, призванную помешать последним действиям президента Трампа по введению пошлин.

В ходе слушаний в парламенте Уайден заявил, что он "предлагает новую двухпартийную резолюцию, призванную положить конец введенным пошлинам, которые наносят ущерб американским семьям и малому бизнесу", передает издание The Hill.

"Члены обеих партий должны знать, что это призыв к действию, и Конгресс должен вмешаться, чтобы наказать президента в вопросах торговли", — добавил он.

О резолюции Уайдена стало известно после того, как парламентарии от Республиканской и Демократической партий поддержали проверку торговых полномочий президента в свете недавно введенных пошлин Трампа на фоне растущих опасений рецессии.

Аналитики Goldman Sachs в воскресном отчете предупредили, что вероятность рецессии в США возросла до 45%, всего через неделю после того, как они прогнозировали вероятность в 35% на фоне роста опасений надвигающейся торговой войны.

Напомним, администрация Дональда Трампа повысила торговые ввозные пошлины почти на все виды товаров для ведущих партнеров США, таких как ЕС, Китай, Канада, Индия и др.