ХК "Автомобилист" оштрафовали за оскорбления болельщиков в матче с "Ак Барсом"

Екатеринбургский "Автомобилист" оштрафован по итогам седьмого матча серии плей-офф Кубка Гагарина с казанским "Ак Барсом". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

Игра состоялась 7 апреля в Екатеринбурге. Хозяева льда уступили в овертайме со счетом 1:2 и выбыли из Кубка Гагарина.

Как заявили в КХЛ, во время этого матча лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды скандировали оскорбления в адрес команды соперника. Это является нарушением, в связи с чем на "Автомобилист" наложен штраф в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ. Его сумма не уточняется.

"КХЛ призывает болельщиков в разгар решающих матчей сезона сохранять уважение друг к другу", - говорится в заявлении лиги.

Напомним, что "Автомобилист" остался крайне недоволен работой арбитров в решающем матче серии против "Ак Барса". В уральском клубе подготовили для подачи в СДК видеоматериалы по эпизодам, как они считают, предвзятого судейства в овертайме.