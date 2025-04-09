09 Апреля 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов могут увеличить до 1 млн рублей

В России для гадалок, магов, экстрасенсов предлагают ввести отдельное наказание по статье "Мошенничество".

С такой просьбой к главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву обратился председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. По его словам, в последнее время наблюдается негативная тенденция, связанная с ростом преступлений, совершаемых под видом оказания платных услуг эзотерического характера.

Злоумышленники систематически вводят граждан в заблуждение с целью завладения денежными средствами. При этом особую уязвимость демонстрируют пожилые люди и граждане, которые находятся в эмоционально нестабильном состоянии.

Депутат указал, что объем рынка эзотерических услуг в стране, по разным оценкам, составляет миллиарды рублей, и на нем активно орудуют мошенники. Вместе с тем наказания за эти преступления не совсем достаточны. Так, если сумма ущерба потерпевшему составит менее 4,5 млн руб., то виновному всего лишь грозит штраф до 120 тыс. руб. Если сумма ущерба будет выше, то штраф составит до 500 тыс. руб. Парламентарий предложил ввести в статье УК отдельную статью за такие действия с наказанием от 500 тыс. до 1 млн руб., сообщают "Известия".

Ранее управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) заявил, что российские власти должны принимать законодательные акты, направленные против оккультизма - гадалок, "магов", "целителей", чтобы защитить граждан от такого рода мошенников. По его словам, оккультизм и магия вредят человеку, прежде всего его духовной стороне.

Теги: штрафы, гадалки, маги, экстрасенсы


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