В Госдуму внесли законопроект о выплатах победителям олимпиады школьников

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на заключение в кабмин РФ проект закона, которым предлагается ввести единые федеральные выплаты победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников.

Речь идет о сумме до 500 тыс. руб. для победителей олимпиады, и 300 тыс. руб. для призеров. По словам депутатов, инициатива позволит обеспечить справедливые и равные условия для всех участников вне зависимости от региона их проживания.

Авторы законопроекта указали, что участие в заключительном этапе олимпиады требует от школьников высокого уровня подготовки и значительных усилий, и предлагаемые меры помогут выровнять условия для участников из разных регионов, усилить мотивацию к участию в олимпиадах и поддержать интеллектуальное развитие молодежи.