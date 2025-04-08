Алексей Орлов рассказал о ходе транспортной реформы в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на прямом эфире радио "Город FM 107.6" рассказал о ходе транспортной реформы в уральской столице. Один из вопросов касался перехода автобусных перевозчиков на брутто-контракты. Алексей Орлов сообщил, что уже есть первые положительные результаты в решении кадрового вопроса.

"В прошлом году на 30 % нам удалось повысить заработную плату в "Гортрансе". В текущем году еще на 30 %. В результате в январе плюс 6 человек, в феврале плюс 13 человек и марте плюс 22 человека. Сегодня заработная плата водителей автобусов увеличилась до 95 тысяч рублей, троллейбусов – до 80 тысяч рублей, а трамваев – до 84 тысяч рублей. В связи с этим на 12% вырос объем выполненной работы всех транспортных предприятий", – отметил Алексей Орлов.

Кроме этого, 1 апреля заработал Центр управления перевозками. Его специалисты будут осуществлять контроль за перевозчиками и за безбилетным проездом, выполнять работу по составлению и контролю соблюдения расписаний.

Большое внимание уделяется также обновлению парка общественного транспорта. В ближайших планах – приобретение 15 автобусов особо большого класса, а также 50 троллейбусов без автономного хода.

"В 3 квартале этого года мы ожидаем поставку 15 трехсекционных трамваев. По условиям контракта трамваи должны быть низкопольными, оснащенными современным оборудованием. Отдельное требование – вместимость более 150 пассажиров. Рассчитываем запустить их на линию в Академический район", – добавил градоначальник.

Также Алексей Орлов рассказал об установке новых остановочных пунктов. На эти цели был увеличен бюджет более чем в два раза – предусмотрено 106 миллионов рублей. Работы по монтажу 160 остановок будут выполняться до ноября.

Актуальным остается вопрос использования средств индивидуальной мобильности. Алексей Орлов рассказал о постоянном взаимодействии властей с кикшеринговыми компаниями. В результате работы определены 9 зон запрета пользования электросамокатами, в том числе личными, пространства, запрещенные для размещения СИМ, а также введены скоростные режимы с разной предельной скоростью.

"Планируется увеличить количество зон, где использование электросамокатов запрещено. Это территория возле новой Ледовой арены. Там скапливается большое количество людей и вопрос их безопасности – ключевой. Также будут согласованы локации, где можно будет организованно парковать СИМ. С 15 апреля компании, предоставляющие в аренду электросамокаты, начнут наносить там разметку.

Мы идем по пути нахождения баланса – есть большое количество людей, которые используют СИМ, и те, кто видят в них фактор серьезной опасности", – резюмировал Алексей Орлов.