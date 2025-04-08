Захарова: русофобия стоила Западу больше одного триллиона евро

1,3 трлн евро – ровно столько стоили Европейскому cоюзу три последних года "слабоумия и отваги". Русофобия требует денег. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со ссылкой на исследование газеты "Ведомости".

Она отметила, что до 2022 года российская нефть стоила 571 евро за тонну – на 155 евро дешевле, чем у других поставщиков. ЕС от нее отказался. Прямые потери ЕС из-за действий в энергосекторе за три года составили почти 50 млрд евро. Но они не учитывают экономическую динамику, вызванную шагами Брюсселя. Если скорректировать экономическую конъюнктуру к нормальному развитию ситуации, то размер потерь вырастет минимум в 10 раз.

Общее превышение расходов ЕС над средними значениями прошлых лет за три года уже составляет полтриллиона долларов. Экономика из-за такого коллапса своего важнейшего сектора трещит по швам. Одно только сокращение поставок газа стоит ЕС до 2 п.п. роста ВВП в год. Кажется, что это немного, но Германия уже потеряла 3% ВВП, некоторые другие страны – до 6%. В среднем по ЕС накопленные потери ВВП составили почти 4%, что и приводит нас к фантастической сумме – 1,3 трлн евро потерь ЕС за три года.

"Вы только что ознакомились с достижениями Урсулы фон дер Ляйен и ее команды на посту Председателя Еврокомиссии. Если так дальше продолжится, то через 10-20 лет мы будем совместно решать, оказывать ли гуманитарную помощь тому, кто к тому времени будет руководить Парижем, поставить ли заслон от шведов, бегущих с замерзающего полуострова или выдать транш помощи голодающим датчанам. Это реалии уже завтрашнего дня, которые сами европейцы предпочитают в упор не замечать. Тем временем, ситуация развивается все стремительнее, а экономические проблемы – накапливаются, создавая кумулятивный эффект", - говорится в сообщении Захаровой.