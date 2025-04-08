В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в техникуме

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в техникуме, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовные дела возбуждены по ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (выполнение услуг, которые не отвечают требованиям безопасности). По данным следствия, 8 апреля 2025 года студент одного из техникумов города Новый Уренгой во время занятий произвел выстрел из пневматического пистолета. Никто не пострадал.

На месте происшествия работают следователи СКР, проводятся следственные мероприятия.