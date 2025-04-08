08 Апреля 2025
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Фото: Накануне.RU

Власти Турции передумали вводить запрет на экспорт лимонов

Власти Турции передумали вводить запрет на экспорт лимонов после встречи с экспортерами и фермерами, сообщают РИА Новости со ссылкой на министра торговли Омера Болата.

Болат провел встречу с рядом депутатов, фермерами из восьми районов страны, экспортерами, представители торговых и сельскохозяйственных палат. В ходе встречи обсуждались требования и ожидания экспортеров и фермеров, а также дорожная карта на предстоящий период с целью принятия мер для обеспечения баланса спроса и предложения.

"На встрече мы согласились с участниками обсуждения, что для обеспечения доступа граждан к продукции по разумной цене не будут разрешены спекуляции, будут поддерживаться стабильные цены... в этой связи временный запрет на экспорт лимонов снят", - сообщил Болат.

Министр отметил, что власти продолжат следить за ценами на лимоны на внутреннем рынке и защищать интересы как потребителей, так и фермеров и экспортеров.

Турция в прошлом году поставила в Россию больше половины закупаемых ею лимонов и лаймов: доля республики в общем импорте этих цитрусовых в РФ превысила показатели ЮАР и Аргентины вместе взятые.

Теги: лимон, экспорт, Турция


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