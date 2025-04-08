Сергей Ситников на презентации "Книги трудовой славы Костромской области" поблагодарил всех ее создателей

Сегодня в областной универсальной научной библиотеке в Костроме прошла торжественная презентация первого печатного тома сборника "Книга трудовой славы Костромской области". Губернатор Сергей Ситников приветствовал участников презентации и поблагодарил всех, кто участвовал в создании книги.

«Многие архивные материалы, которые позволяли бы сделать вывод о вкладе Костромской области в Победу, оказались в архивах других регионов. Мы понимали, что только опираясь на воспоминания людей, которые еще живы, родственников, детей, внуков, сможем собрать материал. Со словами благодарности обращаюсь ко всем, кто потрудился в подготовке, сборе, обобщении материалов и в издании книги. Поздравляю вас с первым томом. Самое главное: сохранение нашей вечной доброй памяти по отношению к тем людям, кто завоевал и помог завоевать нам Победу», - подчеркнул глава региона.

Необходимо напомнить, что губернатор Сергей Ситников инициировал создание этого сборника несколько лет назад на торжественном собрании в честь 78-летия Костромской области. Целью издания является увековечить подвиг костромичей, своим трудом приближавших Победу в годы Великой Отечественной войны.

«За идею и постоянную поддержку я хочу поблагодарить губернатора Сергея Константиновича Ситникова, который всегда включен и принимал активное участие в работе над уникальным изданием. Авторами стали все жители Костромской области. Рабочие группы, которые работали в районах, - настоящие энтузиасты. Когда я просматривала материалы, у меня стояли слезы в глазах, потому что дети, внуки, правнуки достойно приняли эту эстафету. И сейчас фактически делают то же самое, что делали их прадеды. Я уверена, что эта книга станет большим подспорьем и для учителей, и для всех, кто занимается воспитательной или исследовательской работой», - отметила директор ГТРК «Кострома» Лариса Катилова.

К сбору материалов стали причастны несколько тысяч людей, которые записывали рассказы своих родных, искали факты и документы о подвиге земляков в архивах, редактировали и проверяли тексты, обрабатывали фотоматериалы. На данный момент собрано свыше 6600 историй.

«Когда мы говорим «вырос в тылу», часто забываем о тех условиях, в которых взрослым, женщинам и детям приходилось выполнять крайне тяжелые задачи. Но самое главное, надо помнить о том, что это был очень тяжелый физический труд, связанный с тем, что по мобилизации забрали большое количество техники, тракторов, автомобилей, лошадей. Поколение военное - женщины, дети выстояли, восстанавливали страну. Низкий поклон им за все», - сказал на презентации издания Сергей Ситников.

Согласно концепции, первый том носит информационно-справочный характер и содержит информацию об экономическом состоянии Костромской области накануне и в период Великой Отечественной войны, обобщенную информацию о трудовом подвиге костромичей, работе костромских предприятий по помощи фронту. Том второй посвящен городу Костроме и Костромскому муниципальному району, где в алфавитном порядке публикуются рассказы о тружениках тыла Костромы и Костромского муниципального района. В составе томов с третьего по пятый – рассказы о героях трудового фронта из муниципальных образований Костромской области.

«Решение создать «Книгу трудовой славы» подкрепляет наше уважение к губернатору Сергею Константиновичу Ситникову. Он действительно понимает, насколько работа по сохранению памяти необходима для воспитания современного подрастающего поколения. А во-вторых, это отличная идея отдать должное и почтить память тех, кто вынес такие тяжелейшие условия, чтобы завоевать Победу, дать нам жизнь. Наша школа с радостью приняла активное участие в работе над изданием», - прокомментировала учитель лицея №1 г. Волгореченск Татьяна Зябликова.