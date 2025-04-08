Сергей Ситников на презентации "Книги трудовой славы Костромской области" поблагодарил всех ее создателей

08 Апреля 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп объявил "День освобождения"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

80-летие Победы Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников на презентации "Книги трудовой славы Костромской области" поблагодарил всех ее создателей

Сегодня в областной универсальной научной библиотеке в Костроме прошла торжественная презентация первого печатного тома сборника "Книга трудовой славы Костромской области". Губернатор Сергей Ситников приветствовал участников презентации и поблагодарил всех, кто участвовал в создании книги.

«Многие архивные материалы, которые позволяли бы сделать вывод о вкладе Костромской области в Победу, оказались в архивах других регионов. Мы понимали, что только опираясь на воспоминания людей, которые еще живы, родственников, детей, внуков, сможем собрать материал. Со словами благодарности обращаюсь ко всем, кто потрудился в подготовке, сборе, обобщении материалов и в издании книги. Поздравляю вас с первым томом. Самое главное: сохранение нашей вечной доброй памяти по отношению к тем людям, кто завоевал и помог завоевать нам Победу», - подчеркнул глава региона.

(2025)|Фото: adm44.ru

Необходимо напомнить, что губернатор Сергей Ситников инициировал создание этого сборника несколько лет назад на торжественном собрании в честь 78-летия Костромской области. Целью издания  является увековечить подвиг костромичей, своим трудом приближавших Победу в годы Великой Отечественной войны.

(2025)|Фото: adm44.ru

«За идею и постоянную поддержку я хочу поблагодарить губернатора Сергея Константиновича Ситникова, который всегда включен и принимал активное участие в работе над уникальным изданием. Авторами стали все жители Костромской области. Рабочие группы, которые работали в районах, - настоящие энтузиасты. Когда я просматривала материалы, у меня стояли слезы в глазах, потому что дети, внуки, правнуки достойно приняли эту эстафету. И сейчас фактически делают то же самое, что делали их прадеды. Я уверена, что эта книга станет большим подспорьем и для учителей, и для всех, кто занимается воспитательной или исследовательской работой», - отметила директор ГТРК «Кострома» Лариса Катилова.

К сбору материалов стали причастны несколько тысяч людей, которые записывали рассказы своих родных, искали факты и документы о подвиге земляков в архивах, редактировали и проверяли тексты, обрабатывали фотоматериалы. На данный момент собрано свыше 6600 историй.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Когда мы говорим «вырос в тылу», часто забываем о тех условиях, в которых взрослым, женщинам и детям приходилось выполнять крайне тяжелые задачи. Но самое главное, надо помнить о том, что это был очень тяжелый физический труд, связанный с тем, что по мобилизации забрали большое количество техники, тракторов, автомобилей, лошадей. Поколение военное - женщины, дети выстояли, восстанавливали страну. Низкий поклон им за все», - сказал на презентации издания Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

Согласно концепции, первый том носит информационно-справочный характер и содержит информацию об экономическом состоянии Костромской области накануне и в период Великой Отечественной войны, обобщенную информацию о трудовом подвиге костромичей, работе костромских предприятий по помощи фронту. Том второй посвящен городу Костроме и Костромскому муниципальному району, где в алфавитном порядке публикуются рассказы о тружениках тыла Костромы и Костромского муниципального района. В составе томов с третьего по пятый – рассказы о героях трудового фронта из муниципальных образований Костромской области.

«Решение создать «Книгу трудовой славы» подкрепляет наше уважение к губернатору Сергею Константиновичу Ситникову. Он действительно понимает, насколько работа по сохранению памяти необходима для воспитания современного подрастающего поколения. А во-вторых, это отличная идея отдать должное и почтить память тех, кто вынес такие тяжелейшие условия, чтобы завоевать Победу, дать нам жизнь. Наша школа с радостью приняла активное участие в работе над изданием», - прокомментировала учитель лицея №1 г. Волгореченск Татьяна Зябликова.

Теги: сергей ситников, книга трудовой славы костромской области


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети