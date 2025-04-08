Goldman Sachs оценивает вероятность заключения перемирия между Россией и Украиной в 70%

Эксперты инвестбанка Goldman Sachs пересмотрели прогноз по возможности заключения перемирия между Россией и Украиной. В свежем отчете аналитики повысили вероятность заключения соглашения до 70%. До победы Дональда Трампа на выборах президента США банк оценивал вероятность мирного соглашения в 50%.

В Goldman Sachs исходят из ожиданий участников рынка: те настроены оптимистично. Впрочем, сейчас оптимизм инвесторов немного снизился – в феврале они считали, что заключение "сделки" при посредничестве Трампа вероятно на 76%.

Переговорный процесс активно идет. Так, сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что следующий раунд переговоров между РФ и США состоится в Стамбуле 10 апреля, они пройдут "по линии МИД". Ранее переговоры с администрацией США в Вашингтоне провел глава РФПИ Кирилл Дмитриев.