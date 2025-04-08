США выводят персонал и технику из польского хаба помощи Украине

Армия США вывозит военное оборудование и персонал из логистического хаба помощи Украине, который находится в польском поселке Ясенка. Об этом сообщило командование американской армии в Европе и Африке, пишет РБК.

Отмечается, что передислокация является запланированной в рамках оптимизации военного присутствия, персонал и оборудование разместят в других местах Польши.

В заявлении говорится, что работа по содействию военной помощи Украине через Ясенку будет продолжена под руководством Польши и НАТО, "при поддержке оптимизированного военного присутствия США".

Напомним, в начале марта президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. Это произошло после перепалки американского лидера с Владимиром Зеленским в Белом доме.

12 марта министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням.