В Приморье бывшему следователю грозит лечение за угон автомобиля

Во Владивостоке ушло в суд уголовное дело жителя Хабаровска, которому вменяют попытку протаранить Спасо-Преображенский собор Владивостока, а также причинение травм сотруднику полиции. Следствие настаивает на принудительном лечении обвиняемого.

15 января житель Хабаровска, страдающий в момент совершения вменяемых ему преступлений хроническим психическим расстройством, угнал во Владивостоке автомобиль Land Rover Discovery 4, припаркованный возле дома на улице Русская. Приехав к зданию правительства региона, автомобиль повредил два шлагбаума и два припаркованных автомобиля, а позже – входную дверь и ограждение из гранитного забора Спасо-Преображенского кафедрального собора Владивостока.

Позже та же машина, за рулём которой по-прежнему был будущий обвиняемый, протаранила патрульный автомобиль ГИБДД, внутри которого находился сотрудник полиции. Силовик пострадал. Покидая площадь Борцов Революции, автомобиль злоумышленника повредил пассажирский автобус, находящийся на остановке. Сумма ущерба от действий хабаровчанина превысила 3,5 млн руб. Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Владивостока, сообщает прокуратура Приморского края.

В пресс-релизе не указывается имя фигуранта, но представитель прокуратуры пояснил "Ъ", что речь идет о 37-летнем бывшем сотруднике СКР Александре Голуженко. Он, ушедший, по некоторым данным, на пенсию в звании подполковника юстиции, ранее был замешан в нескольких публичных скандалах.