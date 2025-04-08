Nissan перенесет часть производство из Японии в США из-за повышения пошлин

Пока Audi приостанавливает поставки автомобилей в США из-за введения торговых ввозных пошлин, Nissan рассматривает возможность переноса части производства из Японии в Америку. Речь идет о производстве машин, предназначенных для американского рынка, передает Nikkei.

Предполагается, что Nissan сократит производство на своем заводе в префектуре Фукуока на западе Японии уже этим летом. В частности, речь идет о производстве внедорожников Rogue – это ключевая модель концерна на американском рынке.

На прошлой неделе Nissan заявил, что не будет принимать новые заказы из США на два внедорожника Infiniti мексиканского производства после введения Дональдом Трампом ввозных пошлин для ряда стран.

По данным Nikkei, в прошлом году Nissan реализовал в США около 920 тыс. автомобилей, из которых около 16% были экспортированы из Японии.