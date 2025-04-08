Захарова назвала ситуацию с Пугачевой "страшным уроком" для россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с отъездом певицы Аллы Пугачевой из России.

"Есть уникальное явление — любовь, народная любовь. К сожалению, человек — не знаю, как дальше сказать — не оценил, пренебрег", — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Дипломат отказалась осуждать Примадонну, при этом добавила, что россиянам следует извлечь урок из ситуации с артисткой.

"Единственное, для чего подобные вещи даются в жизни — чтобы мы на них учились. Потому что это действительно пример очень страшный", — резюмировала Захарова.

Напомним, после начала специальной военной операции на Украине Пугачева и ее муж Максим Галкин* покинули Россию и уехали в Израиль. Общественники и депутаты неоднократно просили признать певицу иноагентом, однако Минюст заявлял, что не видит для этого оснований.

В начале апреля глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить одну из последних песен Аллы Пугачевой на предмет дискредитации российской армии.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ