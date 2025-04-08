08 Апреля 2025
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Общество Костромская область
Фото: adm44.ru

IT предприятие, получающее поддержку костромских властей, вдвое увеличило штат и втрое зарплату

В Костромской области IT предприятие при поддержке региональных властей смогло вдвое нарастить штат и в три раза повысить зарплаты за счет снижения налоговой ставки. Работу компании ЮвелирСофт проверил губернатор Сергей Ситников.

В 2022-2024 годах предоставила ООО "НПП ЮвелирСофт" налоговые льготы, все высвобождавшиеся денежные средства были направлены на развитие предприятия, привлечение новых сотрудников и повышение заработной платы. Численность сотрудников за период действия сниженной налоговой ставки увеличилась на 51%, фонд заработной платы вырос в три раза, ежемесячная средняя зарплата в компании составила 112 000 рублей.

(2025)|Фото: adm44.ru

"В первую очередь высвободившиеся средства направляются на обучение, потому что кадровый вопрос для нашей отрасли сейчас самый главный. Обучение одного специалиста обходится примерно в 400 тысяч рублей. Это зарплата самого ученика. Он еще ничего не приносит компании, но мы уже платим, чтобы у него было желание работать. Дальше зарплата преподавателя, который занимается с ними. И только спустя 6-8 месяцев ребята начинают приносить пользу компании. Поэтому снижение налоговой ставки выручило. Надеемся на продление данной меры поддержки и в следующем году", - отметил руководитель IT-компании Дмитрий Румянцев.

Сегодня в ЮвелирСофт работает более 90 человек. Практически все - выпускники Костромского государственного университета. В период обучения они совмещают работу с учебой, и на момент окончания ВУЗа являются не только дипломированными специалистами, но и квалифицированными сотрудниками. В текущем году уже принято в ряды сотрудников компании 5 студентов, для которых установлен гибкий график работы. С 2009 года специалисты компании преподают в КГУ "Основы программирования на 1С", которая введена в расписание, студенты второго курса сдают зачет по данному предмету. Лучших сразу приглашают на работу.

(2025)|Фото: adm44.ru

IT-отрасль в Костромской области показывает стремительный рост. В этой сфере работают уже более 600 компаний и индивидуальных предпринимателей. Ежегодно около 50 организаций и ИП открывают новый бизнес в этом направлении. По прогнозам экспертов в ближайшую пятилетку ежегодно смогут трудоустраиваться в местные высокотехнологичные компании более 400 специалистов. Все студенты, начиная со второго курса, кто хочет совместить занятость и учебу, обеспечены рабочими местами. Зарплата в отрасли в 1,7 раза выше, чем в среднем по экономике.

Теги: Сергей Ситников, ювелирсофт, господдержка


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