15 региональных дорог временно перекрыты в Тюменской области из-за паводка

15 региональных дорог временно перекрыты в Тюменской области в связи с весенним половодьем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Это те дороги, на которых имеются низководные мосты. Каждый год они подвержены подтоплению.

Так, закрыты оказались следующие дороги Ишимского района: Гагарино - Клепиково - Орловка. Объехать их можно по автодороге подъезд к Синицына, Ишим - Синицына. Также закрыты дороги подъезд к Рагозина и Равнец - Кошкарагай.

В Абатском районе закрыта дорога Ощепково - Назарово.

В Викуловском районе закрыт проезд по дороге Нововяткино - Балаганы - Заборка. Пути объезда: для вездеходной техники по грунтовой муниципальной дороге от Тюлешев Бор до Калинино. Также закрыт проезд Викулово - Ермаки - Жигули.

В Голышмановском районе закрыли дорогу Королево - Дербень. Объехать можно по грунтовой полевой дороге.

В Аромашевском районе перекрыта дорога Юрминка - Кармацкая, Аромашевский район. Пути объезда: имеется по Чигарева - Кармацкая - Малоскаредное - Богословка, также закрыта дорога подъезд к Валгина. Объехать ее предлагается по автодороге Аромашево - Кротово - Большое Сорокино, Подъезд к Валгина, по муниципальной дороге Валгина - Николаевка. Дорогу Сорочкино - Русаково - Преображенка - Нововыигрышнева, Аромашевский район предлагается объехать по автодороге Аромашево - Кротово - Большое Сорокино, Подъезд к Валгина, по муниципальной дороге Валгина - Николаевка, по грунтовой полевой и лесной дороге для спец. техники. Дорогу подъезд к деревне Новоуфимская - Ольгина - Ангарка, Аромашевский район первый километр предлагается объехать по грунтовой автомобильной дороге с выездом на автодорогу Кротово - Новопетрово. Закрытую дорогу подъезд к деревне Новоуфимская - Ольгина - Ангарка, Аромашевский район 11 километр также следует объезжать по грунтовой автомобильной дороге с выездом на автодорогу Кротово - Новопетрово.

В Вагайском районе закрыты дороги Подъезд к Комсомольский, Подъезд к Первомайский - объехать ее следует по пешеходному мосту. Данный способ подходит для ограниченного вида транспорта.

В Ялуторовском районе закрыта дорога Хохлово - Криволукская. Пути объезда: через автодорогу Р-402 "Тюмень - Ялуторовск - Ишим - Омск", 85 километр.