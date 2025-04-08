Из "Светофоров" изъято 300 тонн продукции

Из различных филиалов магазина "Светофор" изъяты 300 т продукции. Это случилось после масштабных проверок сети.

Во время проверок была изъята вся продукция, не соответствующая требованиям. Речь идёт о 5,7 тыс. партий, общий вес изъятого – более 300 т. В результате проверок было составлено почти 2,7 тыс. протоколов об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов превысила 11,57 млн руб. Некоторые материалы еще рассматриваются. Судом приостановлена деятельность 76 объектов торговли, сообщает Роспотребнадзор.

Ранее Россельхознадзор заявил, что магазины "Светофор" - площадка для сбыта фальсификата.