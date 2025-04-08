08 Апреля 2025
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80-летие Победы Тульская область
Фото: РИА Накануне.RU

Патриотическая акция «Равняемся на Знамя Победы» стартовала в Туле

8 апреля 2025 года в Туле на площади Победы у Вечного огня прошло торжественное открытие акции «Равняемся на Знамя Победы», в котором приняли участие представители Тульской областной Думы и Тульской городской Думы, Общественной палаты региона и Народного фронта, ветераны и молодежь. Патриотическая акция проходит четвертый год подряд по инициативе регионального отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» при поддержке администрации города Тулы и Общественной палаты Тульской области.

(2025)|Фото: РИА Накануне.RU

От имени депутатов Тульской областной Думы к участникам патриотической акции обратился Анатолий Симонов. Он отметил, что Знамя Победы – это не только символ победы Вооруженных сил нашей страны над фашизмом, но это и святыня, которая каждому из нас напоминает о чести, мужестве и достоинстве наших предков в победе над нацизмом.

- Память о подвиге русского солдата в победе над фашисткой Германией необходимо сохранить и передать будущим поколениям. Именно на это направлена сегодняшняя патриотическая акция «Равняемся на Знамя Победы». Вместе с ветеранами и молодежью мы сделаем все, чтобы память о тех, кто отстоял независимость нашей Родины, сохранилась в веках. От имени депутатов Тульской областной Думы выражаю не только слова благодарности организаторам, но и передаю низкий поклон всем ветеранам, которые рядом с нами. Вечная память героям, которые отдали свою жизнь для победы над фашизмом. А всем жителям Тульской области я желаю счастья, здоровья и мирного неба над головой.

(2025)|Фото: РИА Накануне.RU

С приветственным словом к собравшимся обратился глава города Тулы Алексей Эрк:

- В этом году мы отмечаем 80-лет с того дня, как был повержен фашистский режим. Это трагические годы в истории нашей страны и победа далась нам десятками миллионов жизней. Нет ни одной семьи в нашей стране, кого бы обошла эта война. В каждой семье есть герои, которые защищали независимость нашей Родины. Герои, которые подарили жизнь нам с вами. И кажется так давно это было – победный май 1945-го года, но время не властно над подвигом и наша с вами задача – сохранить эту память, сохранить ее в наших сердцах, ведь пока жива память о героях и они живы. Но, к сожалению, есть те, кто забывает нашу историю и события повторяются вновь. Сегодня, как в далеком 1941-м году, наши парни на передовой повторяют подвиги своих дедов и прадедов, не щадя своих жизней снова защищают нашу Родину и нашу историю, нашу культуру, нашу возможность говорить на родном языке.

(2025)|Фото: РИА Накануне.RU

Алексей Эрк поблагодарил организаторов за предоставленную возможность тульским мальчишкам и девчонкам прикоснуться к реликвии – копии Знамени Победы.

(2025)|Фото: РИА Накануне.RU

Владимир Миронов, руководитель тульского отделения «Боевого братства», отметил, что сегодня первый день патриотической акции «Равняемся на Знамя Победы», которая в течение месяца пройдет в каждом муниципальном образовании Тульской области. И каждый желающий может принять в ней участие и соприкоснуться с историей нашей страны, почтить память предков – героев, победивших фашизм, и выразить свою любовь к Родине и гордость за нашу страну.

(2025)|Фото: РИА Накануне.RU

– Стоя на этой святой для каждого туляка земле ещё больше осознаешь важность сегодняшнего мероприятия. Это не только память о героях Великой Отечественной войны, но это и поддержка их потомков – внуков и правнуков, защищающих нашу Родину сегодня в зоне специальной военной операции.

(2025)|Фото: РИА Накануне.RU

Юрий Цкипури, председатель Общественной палаты Тульской области, отметил в своём выступлении, что сегодня на мероприятии присутствует много молодёжи. И это важно, потому что именно для них – для подрастающего поколения, организовываются и проводятся патриотические акции. Сегодня, как никогда, важно – чтобы память о Великой Победе нашей страны над фашизмом передавалась из поколения в поколение.

(2025)|Фото: РИА Накануне.RU

В завершении торжественной части участники патриотического мероприятия возложили цветы к Вечному огню на площади Победы города-героя Тулы. И развернули копию Знамени Победы – полотнище 10 на 20 метров и Георгиевскую ленточку – полотнище 300 на 7 метров, как символ мужества и героизма русского солдата.

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