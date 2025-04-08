Госдума приняла закон об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о возможности призыва в армию в течение года после принятия соответствующего решения.

"Предлагается установить, что решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период проведения призыва на военную службу, в котором оно было принято, подлежит исполнению в следующие периоды проведения призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято, при условии, что на день исполнения такого решения не возникли обстоятельства, являющиеся основанием для принятия иного решения", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Напомним, сейчас в России идет весенний призыв, сроки его проведения - с 1 апреля по 15 июля 2025 года. На срочную службу призовут 160 тысяч человек. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что призывники не будут направляться в зону специальной военной операции.

Кроме того, сегодня Госдума приняла поправку об освобождении от призыва на срочную службу добровольцев, более полугода участвовавших в боевых действиях.