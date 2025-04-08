У "Автомобилиста" есть вопросы к судейству в решающем матче с "Ак Барсом"

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" остался крайне недоволен работой арбитров в решающем матче серии плей-офф Кубка Гагарина против казанского "Ак Барса". В уральском клубе подготовили для подачи в СДК видеоматериалы по эпизодам, как они считают, предвзятого судейства в овертайме.

Накануне "Автомобилист" уступил на своем льду в седьмом матче с казанцами. Серия завершилась со счетом 4:3 в пользу "Ак Барса", который продолжит борьбу за трофей. А "Автомобилист" вылетел из Кубка Гагарина, сезон для него завершен.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, клуб подготовил для подачи в спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ моменты с иллюстрациями, как они полагают, предвзятого судейства в овертайме седьмого матча.

"Это эпизод с ударом высоко поднятой клюшкой по голове Алексея Бывальцева, а также моменты с подножками Максиму Денежкину и Кириллу Воробьеву, оставшиеся без внимания арбитров матча", - отметили в пресс-службе.

В клубе предложили всем желающим болельщикам также ознакомиться с данными видеоматериалами. Они опубликованы на официальном сайте "Автомобилиста".

Главными судьями седьмого матча серии "Автомобилист" – "Ак Барс" были Виктор Бирин и Иван Фатеев.

"Арбитр Фатеев также обслуживал и третий матч серии нашей команды против "Ак Барса", в котором казанский клуб установил уникальное достижение, ни разу не получив численное меньшинство за без малого 93 минуты игрового времени", - добавили в "Автомобилисте".

Главный тренер уральской команды Николай Заварухин после вылета из Кубка Гагарина заявил, что он готов к разговору с руководством, по итогам которого может определиться его будущее в клубе.