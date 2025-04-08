ВСУ ударили по высоковольтной линии "Курская АЭС – Металлургическая"

Украинские войска 7 апреля нанесли удар по высоковольтной линии в Курской области, сообщает Минобороны России.

В результате атаки украинского ударного БПЛА отключилась высоковольтная линия "Курская АЭС — Металлургическая" филиала ПАО "Россети" — Черноземное ПМЭС, заявили в оборонном ведомстве.

Кроме того, также из-за удара украинского беспилотника поврежден радиатор электроподстанции "Новогорьевка" в Запорожской области.

Ранее в Минобороны России сообщили о том, что с утра пятницы, 4 апреля, киевский режим кратно нарастил количество односторонних атак с применением БПЛА и артиллерийских боеприпасов по энергетической инфраструктуре российских регионов. Были атакованы различные регионы России.