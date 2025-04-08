Выпускникам колледжей придется сдавать ЕГЭ, чтобы поступить в вуз на непрофильную специальность

Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в закон "Об образовании", ограничивающие свободу выбора специальности, на которую выпускник колледжа может поступить в вуз (бакалавриат, специалитет) на льготных условиях (без сдачи ЕГЭ, по результатам только вступительных испытаний).

Теперь же возможность поступить в вуз без сдачи ЕГЭ со средним профессиональным образованием будет только "в случае соответствия направленности (профиля) образовательных программ бакалавриата и программ специалитета направленности (профилю) образовательной программы среднего профессионального образования". Другими словами, дипломированный пекарь не сможет без сдачи ЕГЭ учиться на инженера в университете.

Законопроект не поддержала фракция КПРФ. Ее представитель Олег Смолин отметил, что поправки в закон "Об образовании" расширяют сферу применения ЕГЭ, который многие ругают, а также ограничивают права россиян на получение образования.